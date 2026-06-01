Заявление о неполучении пенсии от РФ: в ПФУ ответили, нужно ли подавать его ежегодно

Кого касается

Речь идет о пенсионерах, проживающих на временно оккупированных территориях или выехавших оттуда на подконтрольную Украине территорию. По закону они имеют право получать украинскую пенсию при условии, что не получают пенсионных выплат от органов пенсионного обеспечения РФ.

Именно поэтому при назначении, возобновлении, продлении или перерасчете пенсии необходимо сообщить Пенсионный фонд о неполучении таких выплат.

Нужно ли ежегодно подавать новое заявление

В Пенсионном фонде отметили, что если человек уже подавал уведомление о неполучении пенсии от РФ, повторно делать этого не нужно.

Новое заявление понадобится только в случае, если изменились обстоятельства, которые могут влиять на право получать украинскую пенсию. В частности, сообщить ПФУ необходимо, если пенсионер начал получать выплаты от органов пенсионного обеспечения России.

Как подать уведомление

Сделать это можно несколькими способами:

через личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда;

во время видеоидентификации;

лично в сервисном центре ПФУ;

по почте, если человек находится за границей.

Перед подачей заявления необходимо пройти идентификацию личности.

Как подтвердить свою личность

Пенсионный фонд позволяет пройти идентификацию:

онлайн через "Дія.Підпис";

во время видеозвонка с работником ПФУ;

лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда.

Что будет после подтверждения данных

После прохождения идентификации или подачи необходимого сообщения пенсионные выплаты могут быть возобновлены автоматически.

Также пенсионеру могут компенсировать пропущенные выплаты за предыдущие месяцы, если право на пенсию будет подтверждено.

В ПФУ подчеркнули, что остановка выплат в таких случаях не является окончательным решением, а лишь следствием невыполнения предусмотренных законом процедур.