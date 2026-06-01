Заява про неотримання пенсії від РФ: у ПФУ відповіли, чи потрібно подавати її щороку

Деякі українські пенсіонери хвилюються, що через пропущену заяву можуть втратити виплати. У Пенсійному фонді пояснили, кому не потрібно повторно підтверджувати одну з важливих умов для отримання пенсії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

Кого стосується

Йдеться про пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали звідти на підконтрольну Україні територію. За законом вони мають право отримувати українську пенсію за умови, що не отримують пенсійних виплат від органів пенсійного забезпечення РФ.

Саме тому під час призначення, поновлення, продовження чи перерахунку пенсії необхідно повідомити Пенсійний фонд про неотримання таких виплат.

Чи потрібно щороку подавати нову заяву

У Пенсійному фонді наголосили, що якщо людина вже подавала повідомлення про неотримання пенсії від РФ, повторно робити цього не потрібно.

Нова заява знадобиться лише у випадку, якщо змінилися обставини, які можуть впливати на право отримувати українську пенсію. Зокрема, повідомити ПФУ необхідно, якщо пенсіонер почав отримувати виплати від органів пенсійного забезпечення Росії.

Як подати повідомлення

Зробити це можна кількома способами:

через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду;

під час відеоідентифікації;

особисто у сервісному центрі ПФУ;

поштою, якщо людина перебуває за кордоном.

Перед поданням заяви необхідно пройти ідентифікацію особи.

Як підтвердити свою особу

Пенсійний фонд дозволяє пройти ідентифікацію:

онлайн через "Дія.Підпис";

під час відеодзвінка з працівником ПФУ;

особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду.

Що буде після підтвердження даних

Після проходження ідентифікації або подання необхідного повідомлення пенсійні виплати можуть бути поновлені автоматично.

Також пенсіонеру можуть компенсувати пропущені виплати за попередні місяці, якщо право на пенсію буде підтверджене.

У ПФУ підкреслили, що зупинення виплат у таких випадках не є остаточним рішенням, а лише наслідком невиконання передбачених законом процедур.