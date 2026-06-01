Заявление о неполучении пенсии от РФ: в ПФУ ответили, нужно ли подавать его ежегодно
Некоторые украинские пенсионеры волнуются, что из-за пропущенного заявления могут потерять выплаты. В Пенсионном фонде объяснили, кому не нужно повторно подтверждать одно из важных условий для получения пенсии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Кого касается
Речь идет о пенсионерах, проживающих на временно оккупированных территориях или выехавших оттуда на подконтрольную Украине территорию. По закону они имеют право получать украинскую пенсию при условии, что не получают пенсионных выплат от органов пенсионного обеспечения РФ.
Именно поэтому при назначении, возобновлении, продлении или перерасчете пенсии необходимо сообщить Пенсионный фонд о неполучении таких выплат.
Нужно ли ежегодно подавать новое заявление
В Пенсионном фонде отметили, что если человек уже подавал уведомление о неполучении пенсии от РФ, повторно делать этого не нужно.
Новое заявление понадобится только в случае, если изменились обстоятельства, которые могут влиять на право получать украинскую пенсию. В частности, сообщить ПФУ необходимо, если пенсионер начал получать выплаты от органов пенсионного обеспечения России.
Как подать уведомление
Сделать это можно несколькими способами:
- через личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда;
- во время видеоидентификации;
- лично в сервисном центре ПФУ;
- по почте, если человек находится за границей.
Перед подачей заявления необходимо пройти идентификацию личности.
Как подтвердить свою личность
Пенсионный фонд позволяет пройти идентификацию:
- онлайн через "Дія.Підпис";
- во время видеозвонка с работником ПФУ;
- лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда.
Что будет после подтверждения данных
После прохождения идентификации или подачи необходимого сообщения пенсионные выплаты могут быть возобновлены автоматически.
Также пенсионеру могут компенсировать пропущенные выплаты за предыдущие месяцы, если право на пенсию будет подтверждено.
В ПФУ подчеркнули, что остановка выплат в таких случаях не является окончательным решением, а лишь следствием невыполнения предусмотренных законом процедур.
Ранее РБК-Украина писало, что Пенсионный фонд утвердил новые показатели средней зарплаты для расчета пенсий, которые с начала 2026 года выросли более чем на 1,3 тысячи гривен. От этого показателя зависит база для начисления новых пенсий, а сам размер выплат определяют с учетом страхового стажа и официальной зарплаты человека.
Также мы рассказывали, что пенсионеры обязаны в течение 10 дней сообщать Пенсионный фонд об изменении личных данных, банковских реквизитов, трудоустройстве или увольнении. В ПФУ предупредили, что из-за несвоевременного информирования может возникнуть переплата пенсии, которую придется вернуть добровольно или путем отчисления до 20% из будущих выплат.