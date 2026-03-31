"Завжди до ваших послуг": у мережу злили розмови Сійярто з Лавровим про зняття санкцій

Видання пише, що за годину після того, як 30 серпня 2024 року Сійярто прибув до Будапешта з Санкт-Петербурга, йому зателефонував Лавров. Глава МЗС Росії нагадав про те, що російський олігарх Алішер Усманов хоче зняття санкцій ЄС з його сестри, Гульбахор Ісмаїлової, і угорський міністр пообіцяв допомогти.

"Послухайте, я дзвоню на прохання Алішера, і він щойно попросив мене нагадати вам, що ви щось робите щодо його сестри", - сказав Лавров у тій розмові.

У відповідь Сійярто зазначив, що допоможе, і пояснив, що Угорщина разом зі Словаччиною подає пропозицію до Євросоюзу про виключення Ісмаїлової зі списку.

"Ми подамо її наступного тижня, і оскільки розпочнеться новий період перегляду, це питання буде включене до порядку денного, і ми зробимо все можливе, щоб її зняли зі списку", - заявив тоді угорський міністр.

Крім того, Сійярто розповів Лаврову, що відвідав у Росії нову штаб-квартиру "Газпрому", і додав: "Я завжди до ваших послуг".

Якість запису двох міністрів дозволяє припустити, що його могли зробити з телефону Лаврова, оскільки його голос записаний у кращій якості, ніж Сійярто. Через сім місяців Ісмаїлову було виключено зі списку європейських санкцій.

Пом’якшення санкцій щодо росіян

Один з розвідників ЄС заявив, що у своїх розмовах з російським міністром Сійярто виглядає покірним, майже улесливим.

"Якщо ви видалите імена і покажете ці розмови будь-якому оперативному співробітнику, він присягнеться, що це стенограма розмови офіцера розвідки зі своїм інформатором", - сказав він.

Зазначається також, що Ісмаїлова була не єдиним випадком пом’якшення санкцій щодо впливових росіян. Разом з нею із санкційного списку виключили російського бізнесмена В'ячеслава Моше Кантора та міністра спорту країни-агресорки Михаїла Дегтярьова.

Зняття санкцій "з політичних причин"

Європейський дипломат розповів журналістам, що Угорщина та Словаччина, як правило, починають переговори з довшим списком імен росіян, яких вони хочуть виключити зі списку.

"Вони не використовують юридичних аргументів, а просто кажуть, що не хочуть бачити цих людей у списку санкцій з політичних причин", - розповів він.

Дипломат додав, що під час останнього раунду переговорів щодо продовження санкцій проти країни-агресорки у березні Словаччина та Угорщина тиснули на ЄС, щоб викреслили зі списку самого Усманова.

"Цього разу переговори тривали з вечора п’ятниці до ранку суботи, 14 березня, коли Словаччина нарешті заявила, що погоджується продовжити санкції, залишивши імена Усманова та Фрідмана у списку", - сказав він.