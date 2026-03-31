"Всегда к вашим услугам": в сеть слили разговоры Сийярто с Лавровым о снятии санкций

Издание пишет, что через час после того, как 30 августа 2024 года Сийярто прибыл в Будапешт из Санкт-Петербурга, ему позвонил Лавров. Глава МИД России напомнил о том, что российский олигарх Алишер Усманов хочет снятия санкций ЕС с его сестры, Гульбахор Исмаиловой, и венгерский министр пообещал помочь.

"Послушайте, я звоню по просьбе Алишера, и он только что попросил меня напомнить вам, что вы что-то делаете в отношении его сестры", - сказал Лавров в том разговоре.

В ответ Сийярто отметил, что поможет, и пояснил, что Венгрия вместе со Словакией подает предложение в Евросоюз об исключении Исмаиловой из списка.

"Мы подадим его на следующей неделе, и поскольку начнется новый период пересмотра, этот вопрос будет включен в повестку дня, и мы сделаем все возможное, чтобы ее сняли из списка", - заявил тогда венгерский министр.

Кроме того, Сийярто рассказал Лаврову, что посетил в России новую штаб-квартиру "Газпрома", и добавил: "Я всегда к вашим услугам".

Качество записи двух министров позволяет предположить, что ее могли сделать с телефона Лаврова, поскольку его голос записан в лучшем качестве, чем Сийярто. Через семь месяцев Исмаилова была исключена из списка европейских санкций.

Смягчение санкций в отношении россиян

Один из разведчиков ЕС заявил, что в своих разговорах с российским министром Сийярто выглядит покорным, почти льстивым.

"Если вы удалите имена и покажете эти разговоры любому оперативному сотруднику, он поклянется, что это стенограмма разговора офицера разведки со своим информатором", - сказал он.

Отмечается также, что Исмаилова была не единственным случаем смягчения санкций в отношении влиятельных россиян. Вместе с ней из санкционного списка исключили российского бизнесмена Вячеслава Моше Кантора и министра спорта страны-агрессора Михаила Дегтярева.

Снятие санкций "по политическим причинам"

Европейский дипломат рассказал журналистам, что Венгрия и Словакия, как правило, начинают переговоры с длинным списком имен россиян, которых они хотят исключить из списка.

"Они не используют юридических аргументов, а просто говорят, что не хотят видеть этих людей в санкционном списке по политическим причинам", - рассказал он.

Дипломат добавил, что во время последнего раунда переговоров о продлении санкций против страны-агрессора в марте Словакия и Венгрия давили на ЕС, чтобы вычеркнули из списка самого Усманова.

"На этот раз переговоры продолжались с вечера пятницы до утра субботы, 14 марта, когда Словакия наконец заявила, что соглашается продлить санкции, оставив имена Усманова и Фридмана в списке", - сказал он.