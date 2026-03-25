Завтра зі світлом? Чи очікувати графіки відключень 26 березня

"Завтра, у четвер, застосування заходів обмеження споживання не планується", - йдеться в повідомленні компанії.

В "Укренерго" звернулися до українців із проханням використовувати потужні електроприлади в період найпродуктивнішої роботи сонячних електростанцій - з 10:00 до 15:00.

Нагадаємо, ситуація з електропостачанням в Україні останніми тижнями стабілізувалася на тлі потепління і зниження навантаження на енергосистему. З приходом весни українці стали рідше використовувати обігрівачі та інші енергоємні прилади, що дало змогу зменшити споживання електроенергії в пікові години.

Крім того, порівняно із зимовим періодом фіксується зниження інтенсивності атак на енергетичну інфраструктуру. Це також сприяє більш стійкій роботі енергосистеми і дає змогу енергетикам поступово відновлювати пошкоджені об'єкти та нарощувати генерацію.

Водночас в енергосистемі зберігається необхідність раціонального споживання, особливо у вечірні години.