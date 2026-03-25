Завтра зі світлом? Чи очікувати графіки відключень 26 березня

В Україні завтра, 26 березня, обмежувати електропостачання за графіками поки що не планується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.
"Завтра, у четвер, застосування заходів обмеження споживання не планується", - йдеться в повідомленні компанії.
В "Укренерго" звернулися до українців із проханням використовувати потужні електроприлади в період найпродуктивнішої роботи сонячних електростанцій - з 10:00 до 15:00.
Нагадаємо, ситуація з електропостачанням в Україні останніми тижнями стабілізувалася на тлі потепління і зниження навантаження на енергосистему. З приходом весни українці стали рідше використовувати обігрівачі та інші енергоємні прилади, що дало змогу зменшити споживання електроенергії в пікові години.
Крім того, порівняно із зимовим періодом фіксується зниження інтенсивності атак на енергетичну інфраструктуру. Це також сприяє більш стійкій роботі енергосистеми і дає змогу енергетикам поступово відновлювати пошкоджені об'єкти та нарощувати генерацію.
Водночас в енергосистемі зберігається необхідність раціонального споживання, особливо у вечірні години.
Сьогодні, 25 березня, в Україні також не запроваджували графіки погодинних відключень світла. Винятком є Чернігівська область, де через російський удар по енергооб'єкту 150 тисяч споживачів залишилися без електропостачання.
Це доводить, що енергооб'єкти все також залишаються ціллю російських атак. Зокрема, вчора, 24 березня, росіяни атакували енергооб'єкт у Тернопільській області. Частина жителів залишилася без світла.