Завтра со светом? Ожидать ли графики отключений 26 марта

"Завтра, в четверг, применение мер ограничения потребления не планируется", - сказано в сообщении компании.

В "Укрэнерго" обратились к украинцам с просьбой использовать мощные электроприборы в период самой продуктивной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 15:00.

Напомним, ситуация с электроснабжением в Украине в последние недели стабилизировалась на фоне потепления и снижения нагрузки на энергосистему. С приходом весны украинцы стали реже использовать обогреватели и другие энергоемкие приборы, что позволило уменьшить потребление электроэнергии в пиковые часы.

Кроме того, по сравнению с зимним периодом фиксируется снижение интенсивности атак на энергетическую инфраструктуру. Это также способствует более устойчивой работе энергосистемы и позволяет энергетикам постепенно восстанавливать поврежденные объекты и наращивать генерацию.

В то же время в энергосистеме сохраняется необходимость рационального потребления, особенно в вечерние часы.