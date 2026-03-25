RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Завтра со светом? Ожидать ли графики отключений 26 марта

20:30 25.03.2026 Ср
2 мин
Какая ситуация со светом ожидается 26 марта?
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: в Украине 26 марта отключать свет не планируют (Getty Images)

В Украине завтра, 26 марта, ограничивать электроснабжение по графикам пока не планируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

Читайте также: Свет по графикам до 2031 года? Реалистичный прогноз от Александра Харченко

"Завтра, в четверг, применение мер ограничения потребления не планируется", - сказано в сообщении компании.

В "Укрэнерго" обратились к украинцам с просьбой использовать мощные электроприборы в период самой продуктивной работы солнечных электростанций - с 10:00 до 15:00.

Отключения света в Украине

Напомним, ситуация с электроснабжением в Украине в последние недели стабилизировалась на фоне потепления и снижения нагрузки на энергосистему. С приходом весны украинцы стали реже использовать обогреватели и другие энергоемкие приборы, что позволило уменьшить потребление электроэнергии в пиковые часы.

Кроме того, по сравнению с зимним периодом фиксируется снижение интенсивности атак на энергетическую инфраструктуру. Это также способствует более устойчивой работе энергосистемы и позволяет энергетикам постепенно восстанавливать поврежденные объекты и наращивать генерацию.

В то же время в энергосистеме сохраняется необходимость рационального потребления, особенно в вечерние часы.

Сегодня, 25 марта, в Украине также не вводили графики почасовых отключений света. Исключением является Черниговская область, где из-за российского удара по энергообъекту 150 тысяч потребителей остались без электроснабжения.

Это доказывает, что энергообъекты все также остаются целью российских атак. В частности, вчера, 24 марта, россияне атаковали энергообъект в Тернопольской области. Часть жителей осталась без света.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкрэнергоГрафики отключения светаЭлектроэнергияОтключение света