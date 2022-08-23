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Завтра возможны отвратительные провокации и жестокие удары. Зеленский дал советы украинцам

Новина українською →
Вторник 23 августа 2022 21:09
Завтра возможны отвратительные провокации и жестокие удары. Зеленский дал советы украинцам Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинцам рекомендуют соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги на День Независимости, ведь российские оккупанты могут прибегать к жестким атакам.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

"Завтра важный для всех нас день. И именно поэтому этот день, к сожалению, важен и для нашего врага. Мы должны осознавать, что завтра возможны отвратительные российские провокации и жестокие удары", - сказал он.

Зеленский отметил, что украинские военные, разведка и спецслужбы сделают все, чтобы защитить мирное население. Он добавил, что Украина обязательно ответит на любое проявление российского террора.

Президент просит украинцев завтра особенно соблюдать правила безопасности.

"Пожалуйста, соблюдайте режим комендантского часа. Учитывайте сигналы воздушной тревоги. Обращайте внимание на официальные сообщения. И помните: мы должны все вместе дойти до победы", - сказал он.

Напомним, Зеленский заявил, что россияне получат мощный ответ в случае атак по украинским городам 23-24 августа.

Кроме того, военный эксперт считает, что есть вероятность того, что РФ на День независимости может прибегнуть к обстрелам наших городов. Оккупанты могут попытаться ударить по Киеву.

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Владимир Зеленский День независимости Украины
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