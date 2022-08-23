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Зеленский пообещал мощный ответ в случае атак России на День Независимости

Новина українською →
Киев, Вторник 23 августа 2022 13:55
Зеленский пообещал мощный ответ в случае атак России на День Независимости Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В праздничные дни - в День государственного флага и Дня Независимости Украины - есть угроза ракетных обстрелов. В случае атак городов Украина нанесет мощный ответ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг с президентом Польши Анджеем Дудой.

По его словам, приоритеты России бить по объектам инфраструктуры или государственным институтам.

"Россия может увеличить количество обстрелов на 23-24 августа. Эта вся информация, какая есть Что будет делать Украина, если будут бить по Киеву? То же самое, что и сейчас. Потому что для меня, как для президента, и как для каждого украинца, Киев, Чернигов, Донбасс, Харьков, Запорожье - это все одинаково, там везде живут наши украинцы. И ответ такой же будет, как и в этих городах: будут бить нас, будут получать мощный ответ", - заявил Зеленский.

Напомним, как рассказал в комментарии РБК-Украина военный эксперт, вероятность того, что Россия на День Независимости Украины может прибегнуть к обстрелам наших городов. Также враг может попытаться ударить по Киеву.

Добавим, ранее президент Владимир Зеленский предупреждал украинцев, что на этой неделе оккупанты могут прибегать к особо жестоким атакам и провокациям.

Подробнее о том, как в украинских городах готовятся ко Дню Независимости - писало РБК-Украина в своем материале.

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