Завтра можливі огидні провокації та жорстокі удари. Зеленський дав поради українцям
Українцям рекомендують дотримуватись правил безпеки і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги на День Незалежності, адже російські окупанти можуть вдаватися до жорстких атак.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.
"Завтра - важливий для всіх нас день. І саме тому цей день, на жаль, важливий і для нашого ворога. Ми маємо усвідомлювати, що завтра можливі огидні російські провокації та жорстокі удари", - сказав він.
Зеленський зазначив, що українські військові, розвідка та спецслужби зроблять усе, щоб захистити мирне населення. Він додав, що Україна обов’язково відповість на будь-який прояв російського терору.
Президент просить українців завтра особливо дотримуватись правил безпеки.
"Будь ласка, дотримуйтеся режиму комендантської години. Зважайте на сигнали повітряної тривоги. Звертайте увагу на офіційні повідомлення. І пам’ятайте: ми маємо всі разом дійти до перемоги", - сказав він.
Нагадаємо, Зеленський заявив, що росіяни отримають потужну відповідь у разі атак по українським містам 23-24 серпня.
Окрім того, військовий експерт вважає, що є ймовірність того, що РФ на День Незалежності може вдатися до обстрілів наших міст. Окупанти можуть спробувати вдарити по Києву.
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