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Эксперт спрогнозировал, что может устроить Россия в День Независимости

Новина українською →
Киев, Вторник 23 августа 2022 10:52
Эксперт спрогнозировал, что может устроить Россия в День Независимости Фото: Россия может устроить провокации в День Независимости Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Вероятность того, что Россия в День Независимости Украины может прибегнуть к обстрелам наших городов есть. Провокации будут, но говорить о каком-то массированном обстреле именно 24-го августа не стоит, поскольку угроза таких ударов хранится ежедневно.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Это больше похоже на нагнетание ситуации, потому что такие "обстрелы" ожидали на 2 или 9 мая, 24 июня, ведь в этот день парад у россиян. То есть таких дат много. Но, чтобы для таких массированных обстрелов, я считаю, что в РФ уже нет сил и средств, но какие-то провокации будут, вряд ли на всю страну, но скорее всего, они могут попытаться ударить по Киеву", - считает Жирохов.

При этом эксперт обращает внимание, что в нынешней ситуации, усилении нашего ПВО, есть очень небольшие шансы, что россияне могут что-то масштабное провернуть.

"Не исключены провокации, в которых РФ потом обвинит Украину. Потому что уже сообщалось о так называемом "суде" в Мариуполе, и о том, что там может быть подрыв или обстрел, который спишут на Украину и тому подобное. То есть такие обстрелы могут быть каждый день, не только 24-го числа. В любой день провокации не исключены", - отмечает Жирохов.

На вопрос журналиста, могут ли россияне прибегнуть к ракетным ударам по гражданским или правительственным объектам он ответил, что "возможно, что Россия пойдет на обстрел какого-то квартала".

"Но разговаривать после этого о переговорах - это уже будет выглядеть довольно странно. Поэтому, я думаю, это будет последней каплей после чего никаких переговоров не может быть", - подытожил Жирохов.

Угроза 24 августа

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предупреждал украинцев, что на этой неделе оккупанты могут прибегать к особо жестоким атакам и провокациям.

Вместе с тем в Офисе президента заявили, не исключено, что враг будет бить крылатыми ракетами по городам нашей страны 24 августа и Киев могу быть в этом списке.

Между тем Главное управление разведки Минобороны Украины призвало граждан быть особенно бдительными в День Независимости, поскольку российские власти "помешаны на датах".

В свою очередь в МВД призывают украинцев 23-25 августа прятаться в укрытие при каждой воздушной тревоге.

Подробнее о том, как в украинских городах готовятся ко Дню Независимости - писало РБК-Украина в своем материале.

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