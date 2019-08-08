Завтра Украину накроют жара и дожди

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На юге, востоке и в центре ожидается до +32 градусов

Погода в Украине 9 августа ожидается жаркой, однако часть страны накроют дожди и грозы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Синоптик отметила, что погода в Украине в пятницу будет нестабильной. В частности, на западе и севере пройдут кратковременные дожди с грозами, градом и усилением ветра. На остальной территории страны осадки маловероятны. Вместе с тем, атмосферный фронт может вызвать на юге локальные дожди и грозы, особенно в Приазовье.

"Жара в северных и западных областях ослабнет, завтра там ожидается +25+29 градусов, на Закарпатье все же до +30 градусов вероятно. На юге, востоке и в большинстве центральных областей еще будет жарко, +26+32 градуса", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в ближайшие дни ожидаются существенные скачки температуры воздуха. В частности, 13 августа в столице ожидается до +35 градусов тепла.

Как писало РБК-Украина, на сегодня, 8 августа, в Украине объявлено штормовое предупреждение - часть страны накроют грозы, местами с градом и шквалами до 20 метров в секунду.