ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Синоптики предупреждают о дождях и граде в Украине

Новости » Общество    08.08.2019 - 09:04
Синоптики предупреждают о дождях и граде в Украине
Иллюстративное фото (facebook.com/ukrgmc.official)

В западных, северных и большинстве центральных областей грозы

Погода в Украине 8 августа ухудшится в западных, северных и большинстве центральных областей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Синоптики отмечают, что сегодня днем в западных, северных и большинстве центральных областей, грозы, усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах град ( I уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что 8 августа в западных, северных и частично центральных областях сегодня дожди и грозы. Температура воздуха днем +27+30, ночью ожидается +17+19. В восточных областях теплее, переменная облачность. Температура воздуха днем достигнет +28+30, ночью ожидается +13+15.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко сообщала, что сегодня в Украине ожидается жара до +33. Однако, по ее прогнозу, холодный атмосферный фронт циклона Xaver с центром над Северным морем несколько снизит градуса в Волынской, Ровенской и Львовской областях.

В Киеве 8 сегодня жара. Температура воздуха в течение дня достигнет +30 градусов и выше. Возможен сильный ветер.

Сегодня Украину местами накроют дожди Завтра в Украине ожидается жара до +33
Новости Украины ПогодаГрад
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь