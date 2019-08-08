Синоптики предупреждают о дождях и граде в Украине

Иллюстративное фото (facebook.com/ukrgmc.official)

В западных, северных и большинстве центральных областей грозы

Погода в Украине 8 августа ухудшится в западных, северных и большинстве центральных областей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Синоптики отмечают, что сегодня днем в западных, северных и большинстве центральных областей, грозы, усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах град ( I уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что 8 августа в западных, северных и частично центральных областях сегодня дожди и грозы. Температура воздуха днем +27+30, ночью ожидается +17+19. В восточных областях теплее, переменная облачность. Температура воздуха днем достигнет +28+30, ночью ожидается +13+15.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко сообщала, что сегодня в Украине ожидается жара до +33. Однако, по ее прогнозу, холодный атмосферный фронт циклона Xaver с центром над Северным морем несколько снизит градуса в Волынской, Ровенской и Львовской областях.

В Киеве 8 сегодня жара. Температура воздуха в течение дня достигнет +30 градусов и выше. Возможен сильный ветер.