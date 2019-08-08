В Украине объявлено штормовое предупреждение

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Ожидаются порывы ветра до 20 м/с

Погода в Украине сегодня, 8 августа, ожидается дождливой, местами возможен град. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня днем на западе, севере и в большинстве центральных областей ожидаются грозы и град.

"Днем 8 августа в западных, северных и большинстве центральных областей, грозы, усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах град. В Винницкой, Черкасской, Тернопольской, Полтавской и Харьковской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, как писало РБК-Украина, синоптик Наталья Диденко прогнозирует жаркую погоду в Украине. Вместе с тем, из-за циклона Xaver, который приблизился к Украине, прохладно будет в Волынской, Ровенской и Львовской областях.

Как сообщалось, что по данным климатологов, в Киеве в июле 2019 года было необычно холодно, температура воздуха была ниже климатической нормы почти на 2 градуса, что привело к снижению температуры воды в Днепре в пределах города ниже +20 градусов.