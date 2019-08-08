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В Киеве в ближайшие дни ожидаются существенные температурные скачки

Новости » Общество    08.08.2019 - 11:59
В Киеве в ближайшие дни ожидаются существенные температурные скачки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На следующей неделе в Киеве ожидается до +35 градусов

Погода в Украине завтра, ожидается по-летнему теплой, в частности, в Киеве 9 августа прогнозируют до +27 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Наталки Диденко в Facebook.

По данным синоптика, завтра в столице ожидается кратковременный дождь с грозой и до +27 градусов тепла. Такая температура продержится до вторника, 13 августа.

"Во вторник, 13 августа, ожидается существенный скачок температуры воздуха, в столице может врезать до +35 градусов", - написала она, отметив, что такое повышение температуры воздуха будет однодневным.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине на 8 августа объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, сегодня на западе страны ожидается усиление ветра до 20 м/с, дожди и град.

Как писало РБК-Украина, сегодня в Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности 5 класса, а в западных, северных и большинстве центральных областей ожидаются дожди и грозы.

В Украине объявлено штормовое предупреждение Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности
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