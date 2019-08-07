Завтра в Украине ожидается жара до +33

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Антициклон Zella из Черного моря будет сопротивляться северному циклону и организует сухую солнечную погоду

Погода в Украине 8 августа улучшится, температура воздуха ожидается до +26+33. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По прогнозу синоптика, завтра в Украине будет жарко. Однако холодный атмосферный фронт циклона Xaver с центром над Северным морем несколько снизит градуса в Волынской, Ровенской и Львовской области.

"Этот же фронт обусловит в четверг кратковременные дожди в западных областях и местами на севере. Вечером завтра дожди придут в Винницкую, Черкасскую, Кропивницкую области и их районы", - говорит Диденко.

Фото: погода в Украине (facebook.com)

В тот самый момент, синоптик сообщает, что антициклон Zella из Черного моря будет сопротивляться северному циклону и организует сухую солнечную погоду в наших восточных областях, на юге и в центре. По ее словам, противостояние циклона и антициклона станет причиной сильного ветра в Украине.

"Поэтому завтра крепко зажмите прищепками стирку на открытых балконах, перенесите ремонт крыши на день-два позже и, как всегда, паркуйте автомобиль подальше от старых больших деревьев или билбордов", - сообщила она.

По словам Диденко, в Киеве 8 августа жара. Температура воздуха в течение дня достигнет +30 градусов и выше.

"Локальный дождь с грозой в столице - вероятный, возьмите зонт. Порывистый, до сильного, ветер", - пишет она.

Напомним, погода в Украине 7 августа ухудшилась в западных областях и Закарпатской области, ожидаются грозы. Сегодня ночью в Закарпатской области, днем в западных областях грозы, отдельные шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).