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В аэропорту "Киев" из-за тумана отменили несколько рейсов

Новости » Общество    23.10.2019 - 11:53
В аэропорту "Киев" из-за тумана отменили несколько рейсов
Фото: туман в аэропорту "Киев" (Facebook)

В связи с неблагоприятными погодными условиями отменены рейсы в Варшаву, Барселону и Минск

Аэропорт "Киев" имени Сикорского из-за сильного тумана и низкой видимости отменил несколько рейсов, которые должны были вылететь в среду, 23 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В связи с неблагоприятными погодными условиями отменены рейсы: Варшава LO755 (LOT), Барселона VY7750 (Vueling Airlines), Минск 2847 (Belavia). Сообщается, что по состоянию на 9:00 горизонтальная видимость достигала 200 м, вертикальная - 50 м.

"Рейсы, которые были перенаправлены в запасной аэродром в Борисполь: Ганновер W66108 (Wizz Air), Рим AZ590 (Alitalia), Лиссабон W66192 Wizz Air, Катовице W1277 (Wizz Air), Рига W6280 (Wizz Air), Вена W6128 (Wizz Air)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Рейс 275 Неаполь-Киев (Ernest) приземлился в аэропорту Львова. На внутренних рейсах авиакомпании Motor Sich отменено утренний рейс в Одессу, задерживаются рейсы в Запорожье и Львов.

Всем пассажирам, которые должны были лететь обратными рейсами, было предоставлено трансфер в аэропорт Борисполь.

Напомним, в Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого из-за сильного тумана и низкой видимости не смогли приземлиться два самолета - из Вильнюса и Варшавы.

Твкже РБК-Украина сообщало, что погода в Украине в четверг, 24 октября, будет с туманами, в некоторых регионах температура поднимется до +24 тепла. Туманы будут держаться еще дольше в течение дня.

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