Синоптики предупредили о тумане в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По Киевской области и в Киеве сегодня туман, видимость 200-500 м

Погода в Украине 23 октября ухудшится в первой половине дня и ночью, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Как отмечается, сегодня ночью и утром в Украине туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности).

В частности, по Киевской области сегодня туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности). По Киеву 23 октября ночью и утром туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности).

Напомним, синоптики давали прогноз погоды на сегодня. В большинстве областей ожидается теплая погода. На западе Украины днем +19+21, ночью ожидается +7+10, на севере - +18+20, на юге +16+20, на востоке -17+19. В центральных областях будет +16+19.

Кроме того, по данным синоптика Наталки Диденко, с конца октября в Украине существенно похолодает, а 30-31 октября даже возможен мокрый снег.

Впрочем, в Укргидрометцентре сообщили, что зима в Украине ожидается теплая, а именно в пределах климатической нормы или выше нормы на 1,5-2 градуса.