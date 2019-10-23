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Во Львове из-за тумана не смогли приземлиться самолеты

Новости » Общество    23.10.2019 - 11:29
Во Львове из-за тумана не смогли приземлиться самолеты
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Речь идет о самолетах из Вильнюса и Варшавы

В Международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого из-за сильного тумана и низкой видимости не смогли приземлиться два самолета - из Вильнюса и Варшавы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Сообщается, что рейс из Вильнюса не смог совершить посадку в аэропорту города Львова и сел в румынском аэропорту "Клуж".

"Сегодня в связи с неблагоприятными метеоусловиями рейс авиакомпании Wizz Air из Вильнюса не смог осуществить посадку в аэропорту Львова и сел в румынском аэропорту Клуж", - говорится в сообщении.

Рейс авиакомпании Ryanair из Модлина (Варшава) ожидал улучшения метеоусловий в "зоне ожидания" и уже совершил посадку в аэропорту Львова.

Тем временем в направлении львовского аэропорта вылетели рейсы авиакомпаний Wizz Air из Берлина и Ernest из Милана. С небольшой задержкой вылетели Turkish Airlines из Стамбула.

Напомним, погода в Украине в четверг, 24 октября, будет с туманами, в некоторых регионах температура поднимется до +24 тепла. Туманы будут держаться еще дольше в течение дня.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Аэропорт "Киев" отменил несколько рейсов из-за тумана. Это рейсы авиакомпаний WizzAir и LOT.

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