ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Завтра Україну накриє туман

Новини » Суспільство    23.10.2019 - 14:02
Завтра Україну накриє туман
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра вночі та вранці в Україні туман

Погода в Україні 24 жовтня погіршиться, очікується туман. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані УкрГідрометцентру.

Синоптики зазначають, що завтра вночі та вранці в Україні туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

По Києву 24 жовтня вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності). По Київській області 24 жовтня вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності).

Нагадаємо, аеропорт "Київ" імені Сікорського через сильний туман і низьку видимость скасував кілька рейсів, які повинні були вилетіти в середу, 23 жовтня. Були скасовані рейси: Варшава LO755 (LOT), Барселона VY7750 (Vueling Airlines), Мінськ 2847 (Belavia).

Крім того, у Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького через сильний туман і низьку видимость не змогли приземлитися два літаки з Вільнюса і Варшави.

Синоптик Наталка Діденко дала прогноз, що погода в Україні у четвер, 24 жовтня, буде з туманами, в деяких регіонах температура підніметься до +24 тепла. Тумани будуть триматися ще довше протягом дня.

В аеропорту "Київ" через туман скасували кілька рейсів У Львові через туман не змогли приземлитися літаки
Новини України Туман
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся