Завтра Україну накриє туман

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра вночі та вранці в Україні туман

Погода в Україні 24 жовтня погіршиться, очікується туман. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані УкрГідрометцентру.

Синоптики зазначають, що завтра вночі та вранці в Україні туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

По Києву 24 жовтня вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності). По Київській області 24 жовтня вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності).

Нагадаємо, аеропорт "Київ" імені Сікорського через сильний туман і низьку видимость скасував кілька рейсів, які повинні були вилетіти в середу, 23 жовтня. Були скасовані рейси: Варшава LO755 (LOT), Барселона VY7750 (Vueling Airlines), Мінськ 2847 (Belavia).

Крім того, у Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького через сильний туман і низьку видимость не змогли приземлитися два літаки з Вільнюса і Варшави.

Синоптик Наталка Діденко дала прогноз, що погода в Україні у четвер, 24 жовтня, буде з туманами, в деяких регіонах температура підніметься до +24 тепла. Тумани будуть триматися ще довше протягом дня.