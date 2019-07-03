Завтра в Украине жара пойдет на спад

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Температура воздуха составит +30 градусов

Погода в Украине завтра, 4 июля, будет без осадков, лишь на юге страны ожидаются дожди, температура +30. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Как сообщают синоптики, 4 июля в южной части страны местами ожидаются кратковременные дожди, грозы и шквалы 15-20 м / с, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, западный, 5-10 м / с.

Температура ночью составит +8 +13, на побережье морей +15 +20 градусов. Днем температура воздуха составит +19 +24, а на юге и востоке страны +25 +30 градусов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине на 3 и 4 июля объявлено штормовое предупреждение. Сегодня, 3 июля, в южной части страны, Карпатах, ночью также и в восточных областях ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м / с.

В четверг, 4 июля, в южной части местами грозы и шквалы 15-20 м / с (I уровень опасности).

Кроме того, с 3 по 5 июля в Украине, кроме большинства районов западных и северных областей, сохранится пожарная опасность 5 класса.

Отметим, по информации синоптика Натальи Диденко, до конца недели жара в Украине спадет. В частности, по ее данным, сегодня на большинстве территории страны ожидается до +28 градусов, на юге, а также в Луганской и Донецкой областях - до +33 градусов, а уже с 4 июля жара пойдет на спад.