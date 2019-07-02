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Жара в Украине к концу недели спадет

Новости » Общество    02.07.2019 - 12:45
Жара в Украине к концу недели спадет
Иллюстративное фото (Униан)

В Киеве в среду будет сухо и солнечно, температура +26

Погода в Украине завтра, 3 июля, будет солнечной, без осадков, температура воздуха +33. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Как сообщает синоптик, в среду в Украине погода будет солнечной. Температура воздуха завтра составит + 23 + 28 градусов, на западе + 21 + 26 градусов. Жара задержится на юге, а также в Луганской и Донецкой, температура воздуха составит + 28 + 33 градуса. 

"Антициклон с центром аж за Ирландией и с симпатичным именем Winnie обеспечит нам сухую погоду практически повсеместно, разве в Карпатах местами возможные местные дожди", - сообщила синоптик. 

В Киеве в среду будет сухо и солнечно. Температура вохдуха ночью +16 +19 градусов, днем ​​+24 + 26.

"4-5 июля в Украине посвежеет еще на несколько градусов. Кому сильной жары хочется - в Испании, Италии, Греции, Турции будет и +30, и +40 градусов. Так что выбрать можно", - отметила Диденко. 

Жара в Украине к концу недели спадетНапомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 2 июля в Киеве ожидается гроза и кратковременное шквалистое усиление ветра до 15-24 м/сек. 

Кроме того,  среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила 23,6 градусов, что на 5,4 градусов выше климатической нормы. По данным Центральной геофизической обсерватории, нынешний июнь в Киеве стал самым теплым с 1881 года.

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Новости Украины Наталья ДиденкоПогода
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