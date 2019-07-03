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Завтра в Україні спека піде на спад

Новини » Суспільство    03.07.2019 - 18:14
Завтра в Україні спека піде на спад
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Температура повітря становитиме +30 градусів

Погода в Україні завтра, 4 липня, буде без опадів, лише на півдні країни очікуються дощі, температура від +30. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Як повідомляють синоптики, 4 липня у південній частині країни місцями очікуються короткочасні дощі, грози і шквали 15-20 м / с, на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, західний, 5-10 м / с.

Температура вночі становитиме +8 +13, на узбережжі морів +15 +20 градусів. Вдень температура повітря становитиме +19 +24, а на півдні і сході країни +25 +30 градусів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні на 3 і 4 липня оголошено штормове попередження. Сьогодні, 3 липня, у південній частині країни, Карпатах, вночі і в східних областях очікуються грози, місцями шквали 15-20 м / с.

У четвер, 4 липня, у південній частині місцями грози і шквали 15-20 м / с (I рівень небезпеки).

Крім того, з 3 по 5 липня в Україні, крім більшості районів західних і північних областей, збережеться пожежна небезпека 5 класу.

Відзначимо, за інформацією синоптика Наталки Діденко, до кінця тижня спека в Україні спаде. Зокрема, за її даними, сьогодні на більшості території країни очікується до +28 градусів, на півдні, а також в Луганській та Донецькій областях - до +33 градусів, а вже з 4 липня спека піде на спад.

В Україні оголошено штормове попередження В Україні утримається надзвичайна пожежна небезпека
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