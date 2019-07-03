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В Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность

Новости » Общество    03.07.2019 - 12:24
В Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность
Иллюстративное фото (pixabey.com)

В Украине 3-5 июля ожидается чрезвычайная пожарная опасность

Погода в Украине, в течение 3-5 июля будет способствовать повышенному уровню пожарной опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По информации Укргидрометцентра, 3-5 июля в Украине, кроме большинства районов западных и северных областей, сохранится пожарная опасность 5 класса.

Напомним, по данным синоптиков, сегодня в Украине ожидается до +31 градуса тепла. По всей территории страны, кроме юга, без осадков. Вместе с тем, ночью в Карпатах, а также на востоке страны возможны грозы, местами усиление ветра до 20 м/с.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине из-за непогоды обесточены 525 населенных пунктов в 13 областях. Кроме того, из-за урагана в Кривом Роге и Днепре в пути задержались около десяти поездов. 

Отметим, по информации синоптика Натальи Диденко, до конца недели жара в Украине спадет. В частности, по ее данным, сегодня на большинстве территории страны ожидается до +28 градусов, на юге, а также в Луганской и Донецкой областях - до +33 градусов, а уже с 4 июля жара пойдет на спад.

 

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине Сегодня в Украине ожидается жара до +31
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