Завтра в Украине ожидается туман

Завтра, 20 ноября, погода в Украине усложнится, ожидается осложнение погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной чрезвычайной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Так, по прогнозам Укргидрометцентра, 20 ноября ночью и утром в большинстве областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

По Киеву и Киевской области 20 ноября ночью туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).

Напомним, завтра погода в Украине ухудшится, на большинстве территории страны ожидается существенное похолодание. Тепло +10+15 градусов сохранится в западных областях, Одесской области и в Крыму. На остальной территории страны температура снизится до +2+8 градусов максимально.

Далее холод усилится, с четверга на востоке и в большинстве центральных областей ночью ожидается -4-10 градусов мороза.

РБК-Украина писало, что Харьковский аэропорт сегодня, 18 ноября, отменил несколько рейсов из-за тумана. В тот день в Украине объявлен первый уровень опасности из-за тумана.