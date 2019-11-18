Аэропорт Харькова отменил несколько рейсов из-за тумана

Фото: аэропорт Харькове (hrk.aero)

Туман повлиял на работу харьковского аэропорта

Харьковский аэропорт сегодня, 18 ноября, отменил несколько рейсов из-за тумана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в Facebook.

Сообщается, что связи со сложными метеоусловиями (туман) в расписании рейсов аэропорта "Харьков" отменены рейсы Харьков-Киев PS 024 и Харьков-Стамбул TK 6882. Кроме того, задержаны рейсы Харьков-Киев PQ 162, Харьков-Шарм-эль-Шейх PQ 7121, Харьков-Стамбул PC 427.

Также есть изменения в прибытии рейсов:

Киев-Харьков PS 794 (МАУ) отменено;

Стамбул-Харьков TK 1473 (Turkish Airlines) отменено;

Киев-Харьков PQ 161 (SkyUp Airlines) задержан до 18:40;

Стамбул-Харьков TK 6881 (Turkish Airlines) отменено;

Харьков-Стамбул PC 426 (Pegasus Airlines) задержан до 16:30.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине объявили первый уровень опасности из-за тумана. В частности, по данным Гидрометцентра, 19 ноября ночью и в первой половине дня в большинстве областей ожидается туман. Видимость составит 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Также ранее сообщалось, что в Украину идет резкое похолодание.