Завтра в Україні очікується туман

Завтра, 20 листопада, погода в Україні ускладниться, очікується ускладнення погодніх умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної надзвичайної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

Так, за прогнозами Укргідрометцентру, 20 листопада вночі та вранці в більшості областей туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий).

По Києву та Київській області, 20 листопада вночі туман, видимість 200-500 метрів (I рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, завтра погода в Україні погіршиться, на більшості території країни очікується суттєве похолодання. Тепло +10+15 градусів утримається у західних областях, Одеській області та в Криму. На решті території країни температура знизиться до +2+8 градусів максимально.

Далі холод посилиться, з четверга на Сході та у більшості центральних областей вночі очікується -4-10 градусів морозу.

РБК-Україна писало, що Харківський аеропорт сьогодні, 18 листопада, скасував кілька рейсів через туман. Того дня в Україні оголосили перший рівень небезпеки через туман.