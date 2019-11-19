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С завтрашнего дня в Украине начнется существенное похолодание

Новости » Общество     19.11.2019 - 11:26
С завтрашнего дня в Украине начнется существенное похолодание
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура днем снизится до +2 градусов

Завтра погода в Украине ухудшится, на большинстве территории страны ожидается существенное похолодание. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко.

По ее прогнозу, тепло +10+15 градусов сохранится в западных областях, Одесской области и в Крыму. На остальной территории страны температура снизится до +2+8 градусов максимально.

"Каких-либо серьезных осадков не предвидится. Однако сейчас наступает такой тяжелый облачный и влажный период с туманами, дождем и пронизывающим холодом до костей", - написала синоптик.

Кроме того, она предупредила, что восточный ветер вызовет штормовые порывы.

В Киеве 20-го ноября будет облачно, с туманами и дождем. Ветер восточного направления усилится в дневные часы или ближе к вечеру. Температура воздуха в столице едва достигнет +4+5 градусов.

"Дальше по неделе холод усилится, с четверга на Востоке и в большинстве центральных областей ночью ожидается -4-10 градусов", - сообщила Диденко.

С завтрашнего дня в Украине начнется существенное похолодание

РБК-Украина писало, что в Украине в первой половине дня ожидается сильный туман с видимостью 200-500 метров.

Ранее сообщалось, что сегодня в столице прохладно. Днем ожидается +6+8, ночью ожидается +3+5.

В Украину идет резкое похолодание Сегодня Украину накроет сильный туман
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