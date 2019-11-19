Синоптики предупредили о сильном тумане в Киеве

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Осложнение погодных условий ожидается ночью

Погода в Киеве в ночь на 20 ноября ухудшится, ожидается сильный туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что ночью в Киеве ожидается туман (I уровень опасности, желтый), видимость 200-500 метров.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, по прогнозу Натальи Диденко, в Киеве 20 ноября будет облачно, с туманами и дождем. Ветер восточного направления усилится в дневные часы или ближе к вечеру. Температура воздуха в столице едва достигнет +4+5 градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что в первой половине дня на территории Украины ожидается сильный туман.