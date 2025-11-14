ua en ru
Завтра починається Різдвяний піст: чим він особливий і чи вимагає підготовки

П'ятниця 14 листопада 2025 09:20
Різдвяний піст можна назвати "світлим" (фото: facebook.com/Escuela-Diocesana-Verbum-Vitae-Qro)
Автор: Ірина Костенко

Різдвяний піст, який за чинним церковним календарем починається вже завтра, 15 листопада, є часом підготовки до дня народження Ісуса Христа.

Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрей Православної Церкви України (ПЦУ) Георгій Коваленко.

Чим особливий період Різдвяного посту

За словами експерта, кожен із багатоденних постів у церковному календарі є особливим. При цьому Різдвяний піст можна порівняти, певною мірою, з Великим постом (який у 2025 році тривав з 3 березня по 19 квітня).

"Бо він - так само триває 40 днів. Хоча Великий піст ще має додатковий Страсний тиждень", - зауважив протоієрей.

Він повідомив, що "за суттю" та "смислами" Різдвяний піст дуже відрізняється від Великого посту.

"Адже якщо Великий піст - це шлях до Великодня, шлях через пустелю покаяння, через спокуту, такий, більш покаянний… то Різдвяний піст можна назвати таким, світлим і благодійним", - пояснив Коваленко.

Він нагадав, що саме на цей період припадає також і День святого Миколая.

"У Різдвяний піст ми готуємося до народження Христа. І Різдво - це день народження Христа. Тож Різдвяний піст - це час підготовки до цього дня народження", - поділився священник.

Чи вимагає Різдвяний піст підготовки

В цілому, за словами протоієрея, Різдвяний піст не передбачає підготовчих тижнів (як, наприклад, Великий піст).

"Більше того, він не такий суворий, як Великий піст", - додав експерт.

Коваленко пояснив, що "у Різдвяний піст традиційно не відмовляються від риби". Дехто з людей залишає у своєму раціоні також молоко.

"Тобто харчові традиції - різні... Але він не такий суворий... І тому якоїсь додаткової підготовки до цього посту не потрібно. Просто, я думаю, сам піст є підготовкою до Різдва", - розповів священник.

Як варто поводитись під час Різдвяного посту

Коваленко зауважив, що на день народження люди, зазвичай, приходять із подарунками.

"І тому Різдвяний піст - час підготувати подарунки. А найкращі подарунки Богові - це добрі справи й турбота про тих, хто потребує нашої допомоги", - пояснив він.

Священник нагадав, що колись Христос сказав: "Якщо ви когось нагодували, напоїли, прихистили у себе вдома, відвідали в лікарні чи у в'язниці - це ви зробили мені".

"Тому якраз Різдвяний піст - це час для добрих справ. Час просвіти. Час турботи про дітей і про їхнє виховання. Тому він такий, більш світлий, можливо. І в цей час ми… вчимо колядки, готуємось до різдвяних вистав. Тобто готуємось до Різдва", - підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше у ПЦУ розповіли, хто такі біси, як з ними боротись й чи варто боятися прокльонів.

Крім того, українцям пояснили, чому карма й реінкарнація - не для християн.

Читайте також про всі найважливіші церковні свята у листопаді 2025 року за чинним календарем ПЦУ (які дні - особливо важливі для українців і чим саме).

