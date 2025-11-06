Що посієш, те й пожнеш: ПЦУ пояснила, чому карма й реінкарнація - не для християн

Християнство, на відміну від деяких інших релігій, які сповідують реінкарнацію, у так звані "закони карми" не вірить.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Православної Церкви України у Facebook.

Чому саме християни не вірять у карму

У ПЦУ розповіли, що християни, якщо сказати коротко, у карму не вірять. Це пояснюється тим, що багато аспектів уявлень про неї прямо суперечать християнському вченню:

про життя та смерть;

про тимчасове буття й вічність;

про покликання людини.

Християни вірять натомість у Промисел Божий та можливість виправлення й покаяння.

"Вони мають покликання та обов'язок досягати спасіння в цьому єдиному земному житті, аби продовжити жити у вічності", - пояснили у ПЦУ.

Що означає "карма" і як вона сприймається

Українцям розповіли, що поняття "карма" у перекладі із санскриту означає "дія, діяння, ритуал".

При цьому в деяких релігіях Сходу (буддизмі, індуїзмі, джайнізмі та інших) карма - це "закон відплати".

"Яким, відповідно до сукупності скоєних людиною та її предками вчинків, визначається характер її подальшого перевтілення після смерті", - поділились у ПЦУ.

Отже, по суті, карма сприймається "як щось негативне, що "прилипає" до людини і супроводжує її в процесі реінкарнації, тобто перевтілення, переродження душі в різних життях".

Чому християнство "далеке" від реінкарнації

Згідно з інформацією ПЦУ, перша суттєва відмінність між християнством і релігіями, які сповідують реінкарнацію, полягає саме в "вічності після життя".

"Християни знають, що після тілесної смерті буття не закінчується, а є вічність, яку ми обираємо собі тут, під час земного життя, нашими вчинками й ділами", - пояснили українцям.

Повідомляється, що "знаючи з Божого одкровення, що життя людини є унікальне, що після смерті тілесної є не якесь нове переродження, але посмертне життя душі в очікуванні майбутнього тілесного воскресіння і вічності" - віряни ПЦУ не сприймають думки про те, що після смерті стануть кимось іншим, ніж були.

"Скажімо, іншою особистістю, деревом чи пташкою", - уточнили в ПЦУ.

Як доказ наводяться слова зі Священного Писання: "I як людям визначено один раз умерти, а потiм суд, так i Христос, один раз принiсши Себе в жертву, щоб взяти грiхи багатьох, вдруге явиться не для очищення грiха, а для тих, що чекають Його на спасiння".

"Як бачимо, Писання чітко заперечує можливість багаторазових перевтілень людей та їх перетворень в іншу особистість, істоту чи предмет", - наголосили у ПЦУ.

Чи існує у християнстві поняття карми (ілюстрація: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Як карма "не в'яжеться" з питанням прощення

Ще одна суттєва відмінність між християнством і деякими іншими релігіями полягає в питанні прощення.

Так, наприклад, у вченні індуїзму відсутній Бог, який прощає людину, милує, дарує спасіння. Тому там карма набуває чисто формального, механічного характеру.

"Так, якщо в цьому житті люди здорові, багаті - то в минулому вони "назбирали" добру карму. Якщо ж люди страждають і хворіють, то отримують "відплату" за помилки й гріхи минулих життів", - пояснили у ПЦУ.

Зазначається, що виходячи з цього "у вченні карми гріх та покарання мають суто формальні, математичні взаємовідносини".

"Тут немає Милосердного Бога, Спасителя, Який викупив людські гріхи і закликає всіх до покаяння, даючи прощення тим, хто вже кається", - зауважили у ПЦУ.

Йдеться про те, що "закон карми неухильно збирає все зле, зроблене людиною протягом її багатьох "перевтілень", змушуючи розплачуватись за попередні гріхи, страждати нині".

Як могло сформуватися вчення про карму

"Скоріш за все, вчення про карму виникло як спроба пояснити природу страждань людини, коли в цих стражданнях немає її видимої провини", - припустили у ПЦУ.

Водночас зазначається: якщо в нього заглибитись, то виходить, що "закон карми певним чином "узаконює" несправедливість".

"Адже після тілесної смерті особистість людини "розпадається", а нова, що виникла нібито внаслідок реінкарнації, не може зрозуміти, за який саме проступок вона має розплачуватись", - пояснили у ПЦУ.

Отже, виходить так, що людина "не може винести зі своїх страждань ніякого морального уроку".

Натомість залишається "просто відчуття життєвої несправедливості й приреченості".

Чим відрізняється карма від Промислу Божого

"Вчення про карму перетворює людину з вільної особистості на гвинтик кармічного механізму, позбавляючи її свободи волі. Людина в рамках цієї концепції стає сліпою маріонеткою", - розповіли у ПЦУ.

Тим часом християнство:

відкидає цю кармічну приреченість, яка зберігається у багатьох перевтіленнях;

вчить про те, що людина живе лише один раз, і що в її єдиному земному житті діє Промисел Божий, який сприяє її спасінню.

"Промисел Божий - це реалізація благої Божої волі про все, що існує на Землі у просторі й часі. Він спрямовує все Боже творіння на благо, допомагає всьому доброму, присікає зло", - наголосили у ПЦУ.

Адже "людину Бог створив за Своїм образом, Він з любові дарував людині великий дар свободи і ніколи не порушує його, не чинить насилля над людиною".

Зазначається при цьому, що свобода - це завжди вибір, а вибір - це відповідальність, наслідки.

Отже, зло і страждання у розумінні християнства - це наслідок неправильного, хибного вибору людини, який завжди можна виправити (покаявшись і отримавши прощення від Бога).

Карма ж такої можливості не дає.

"Ми як християни віримо, що всі наші вчинки, наміри, діла і навіть бездіяльність формують наше майбутнє, причому не лише після тілесної смерті, але й нині, під час земного життя", - розповіли у ПЦУ.

Йдеться про те, що люди - вільні обирати своє майбутнє, не є маріонетками "долі" чи "карми".

"Ми є дітьми Божими. "Hе обманюйтесь: Бог зневаженим не буває. Що посiє людина, те й пожне. Хто сiє для плотi своєї, вiд плотi пожне тлiння, а хто сiє для духа, вiд духа пожне життя вiчне", - підсумували у ПЦУ.

Публікація ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)