Завтра начинается Рождественский пост: чем он особенный и требует ли подготовки

Пятница 14 ноября 2025 09:20
Рождественский пост можно назвать "светлым" (фото: facebook.com/Escuela-Diocesana-Verbum-Vitae-Qro)
Автор: Ирина Костенко

Рождественский пост, который по действующему церковному календарю начинается уже завтра, 15 ноября, является временем подготовки ко дню рождения Иисуса Христа.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, протоиерей Православной Церкви Украины (ПЦУ) Георгий Коваленко.

Чем особенный период Рождественского поста

По словам эксперта, каждый из многодневных постов в церковном календаре является особенным. При этом Рождественский пост можно сравнить, в определенной степени, с Великим постом (который в 2025 году длился с 3 марта по 19 апреля).

"Потому что он - так же длится 40 дней. Хотя Великий пост еще имеет дополнительную Страстную неделю", - отметил протоиерей.

Он сообщил, что "по сути" и "смыслам" Рождественский пост очень отличается от Великого поста.

"Ведь если Великий пост - это путь к Пасхе, путь через пустыню покаяния, через искупление, такой, более покаянный... то Рождественский пост можно назвать таким, светлым и благотворительным", - объяснил Коваленко.

Он напомнил, что именно на этот период приходится также и День святого Николая.

"В Рождественский пост мы готовимся к рождению Христа. И Рождество - это день рождения Христа. Поэтому Рождественский пост - это время подготовки к этому дню рождения", - поделился священник.

Требует ли Рождественский пост подготовки

В целом, по словам протоиерея, Рождественский пост не предусматривает подготовительных недель (как, например, Великий пост).

"Более того, он не такой строгий, как Великий пост", - добавил эксперт.

Коваленко объяснил, что "в Рождественский пост традиционно не отказываются от рыбы". Некоторые люди оставляют в своем рационе также молоко.

"То есть пищевые традиции - разные... Но он не такой строгий... И поэтому какой-то дополнительной подготовки к этому посту не нужно. Просто, я думаю, сам пост является подготовкой к Рождеству", - рассказал священник.

Как следует вести себя во время Рождественского поста

Коваленко отметил, что на день рождения люди, как правило, приходят с подарками.

"И поэтому Рождественский пост - время подготовить подарки. А лучшие подарки Богу - это добрые дела и забота о тех, кто нуждается в нашей помощи", - объяснил он.

Священник напомнил, что когда-то Христос сказал: "Если вы кого-то накормили, напоили, приютили у себя дома, посетили в больнице или в тюрьме - это вы сделали мне".

"Поэтому как раз Рождественский пост - это время для добрых дел. Время просвещения. Время заботы о детях и об их воспитании. Поэтому он такой, более светлый, возможно. И в это время мы... учим колядки, готовимся к рождественским спектаклям. То есть готовимся к Рождеству", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее в ПЦУ рассказали, кто такие бесы, как с ними бороться и стоит ли бояться проклятий.

Кроме того, украинцам объяснили, почему карма и реинкарнация - не для христиан.

Читайте также обо всех важнейших церковных праздниках в ноябре 2025 года по действующему календарю ПЦУ (какие дни - особенно важны для украинцев и чем именно).

