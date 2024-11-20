Частина Одеси завтра залишиться без води: у чому причина

В Одесі завтра тимчасово відключать воду у частині Приморського району через аварійні ремонтні роботи. Паралельно місто долає наслідки останніх обстрілів: комунальні служби відновлюють енергопостачання, розгорнуто пункти обігріву та гарячого харчування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфоксводоканал", голову Одеської ОВА Олега Кіпера та мера Одеси Геннадія Труханова.
21 листопада 2024 року в Одесі заплановано аварійне відключення води в частині Приморського району. З 09:30 до 23:50 буде припинено водопостачання на таких вулицях:
Міська влада закликає мешканців заздалегідь запастися водою.
Електротранспорт в місті тимчасово не працює. Для перевезення пасажирів організовано автобуси Mercedes, які курсуватимуть за маршрутами:
Фото: одеський міський голова Геннадій Труханов (facebook.com/gtrukhanov)
Ситуація в Одесі залишається напруженою після масованих російських обстрілів:
Для допомоги мешканцям:
Юридичні служби оформлюють заяви від постраждалих для отримання компенсації.
Попри значні пошкодження інфраструктури:
Міська влада та комунальні служби працюють у посиленому режимі для стабілізації ситуації. Жителів просять зберігати спокій та слідкувати за офіційними повідомленнями.
Нагадаємо,що РФ у неділю, 17 листопада, атакували Одесу та область. Внаслідок обстрілу пошкоджена енергетична інфраструктура.
Крім того, російські війська вдарили по житлових будинках в Одесі 18 листопада. Відомо про загиблих та поранених.