Часть Одессы завтра останется без воды: в чем причина

В Одессе завтра временно отключат воду в части Приморского района из-за аварийных ремонтных работ. Параллельно город ликвидирует последствия последних обстрелов: коммунальные службы возобновляют энергоснабжение, развернуты пункты обогрева и горячего питания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфоксводоканал",главу Одесской ОВА Олега Кипера и мэра Одессы Геннадия Труханова.
21 ноября 2024 года в Одессе ожидается аварийное отключение воды в части Приморского района. С 09:30 до 23:50 будет приостановлена подача воды на следующих улицах:
Городские власти просят жителей запастись водой заранее.
Электротранспорт в городе временно приостановлен. Для перевозки пассажиров организованы автобусы Mercedes, которые курсируют по маршрутам:
Ситуация в Одессе остается напряженной после массированных российских обстрелов:
Для помощи жителям:
Юридические службы принимают заявления пострадавших и помогают оформить документы для компенсации ущерба.
Инфраструктура города серьезно пострадала,однако:
Власти и коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме, чтобы стабилизировать ситуацию. Жителей просят сохранять спокойствие и следить за обновлениями.
Напомним,что РФ в воскресенье, 17 ноября, атаковали Одессу и область. В результате обстрела повреждена энергетическая инфраструктура.
Кроме того,российские войска ударили по жилым домам в Одессе 18 ноября. Известно о погибших и раненых.