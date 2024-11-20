Частина Одеси завтра залишиться без води: у чому причина
В Одесі завтра тимчасово відключать воду у частині Приморського району через аварійні ремонтні роботи. Паралельно місто долає наслідки останніх обстрілів: комунальні служби відновлюють енергопостачання, розгорнуто пункти обігріву та гарячого харчування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфоксводоканал", голову Одеської ОВА Олега Кіпера та мера Одеси Геннадія Труханова.
Відключення води у Приморському районі
21 листопада 2024 року в Одесі заплановано аварійне відключення води в частині Приморського району. З 09:30 до 23:50 буде припинено водопостачання на таких вулицях:
- пров. Валерія Лобановського (Матросова),
- Семінарська,
- пр-т Шевченка,
- вул. Решата Аметова (Романа Кармена),
- Незалежності (Армійська),
- пров. Шампанський,
- проспект Лесі Українки,
- Французький бульвар,
- вул. Довженка,
- пров. Ботанічний.
Міська влада закликає мешканців заздалегідь запастися водою.
Робота транспорту
Електротранспорт в місті тимчасово не працює. Для перевезення пасажирів організовано автобуси Mercedes, які курсуватимуть за маршрутами:
- вул. 28 Бригада (Паустовського)- Пересипські мости,
- Свято-Архітектурне - залізничний вокзал.
Фото: одеський міський голова Геннадій Труханов (facebook.com/gtrukhanov)
Наслідки ударів по місту
Ситуація в Одесі залишається напруженою після масованих російських обстрілів:
- 55 постраждалих, троє з них у вкрай важкому стані.
- Комунальні служби продовжують ліквідацію руйнувань та вивезення уламків.
Для допомоги мешканцям:
- пункти обігріву,
- місця з гарячим харчуванням,
- медичні пункти з психологічною підтримкою.
Юридичні служби оформлюють заяви від постраждалих для отримання компенсації.
Енергопостачання та відновлювальні роботи
Попри значні пошкодження інфраструктури:
- Електропостачання відновлено у 6 районах Одеської області.
- В Одесі частково забезпечено водо- та теплопостачання.
- 674 пункти незламності відкриті для мешканців міста.
- Критична інфраструктура та лікарні працюють на генераторах.
Міська влада та комунальні служби працюють у посиленому режимі для стабілізації ситуації. Жителів просять зберігати спокій та слідкувати за офіційними повідомленнями.
Нагадаємо,що РФ у неділю, 17 листопада, атакували Одесу та область. Внаслідок обстрілу пошкоджена енергетична інфраструктура.
Крім того, російські війська вдарили по житлових будинках в Одесі 18 листопада. Відомо про загиблих та поранених.