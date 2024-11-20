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Частина Одеси завтра залишиться без води: у чому причина

Одеса, Середа 20 листопада 2024 13:54
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Частина Одеси завтра залишиться без води: у чому причина Фото: вулиці Одеси без водопостачання через ремонтні роботи (facebook.com.OdesaOperaBallet)
Автор: Владислава Ткаченко

В Одесі завтра тимчасово відключать воду у частині Приморського району через аварійні ремонтні роботи. Паралельно місто долає наслідки останніх обстрілів: комунальні служби відновлюють енергопостачання, розгорнуто пункти обігріву та гарячого харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфоксводоканал", голову Одеської ОВА Олега Кіпера та мера Одеси Геннадія Труханова.

Відключення води у Приморському районі

21 листопада 2024 року в Одесі заплановано аварійне відключення води в частині Приморського району. З 09:30 до 23:50 буде припинено водопостачання на таких вулицях:

  • пров. Валерія Лобановського (Матросова),
  • Семінарська,
  • пр-т Шевченка,
  • вул. Решата Аметова (Романа Кармена),
  • Незалежності (Армійська),
  • пров. Шампанський,
  • проспект Лесі Українки,
  • Французький бульвар,
  • вул. Довженка,
  • пров. Ботанічний.

Міська влада закликає мешканців заздалегідь запастися водою.

Робота транспорту

Електротранспорт в місті тимчасово не працює. Для перевезення пасажирів організовано автобуси Mercedes, які курсуватимуть за маршрутами:

  • вул. 28 Бригада (Паустовського)- Пересипські мости,
  • Свято-Архітектурне - залізничний вокзал.

Фото: одеський міський голова Геннадій Труханов (facebook.com/gtrukhanov)

Наслідки ударів по місту

Ситуація в Одесі залишається напруженою після масованих російських обстрілів:

  • 55 постраждалих, троє з них у вкрай важкому стані.
  • Комунальні служби продовжують ліквідацію руйнувань та вивезення уламків.

Для допомоги мешканцям:

  • пункти обігріву,
  • місця з гарячим харчуванням,
  • медичні пункти з психологічною підтримкою.

Юридичні служби оформлюють заяви від постраждалих для отримання компенсації.

Енергопостачання та відновлювальні роботи

Попри значні пошкодження інфраструктури:

  • Електропостачання відновлено у 6 районах Одеської області.
  • В Одесі частково забезпечено водо- та теплопостачання.
  • 674 пункти незламності відкриті для мешканців міста.
  • Критична інфраструктура та лікарні працюють на генераторах.

Міська влада та комунальні служби працюють у посиленому режимі для стабілізації ситуації. Жителів просять зберігати спокій та слідкувати за офіційними повідомленнями.

Нагадаємо,що РФ у неділю, 17 листопада, атакували Одесу та область. Внаслідок обстрілу пошкоджена енергетична інфраструктура.

Крім того, російські війська вдарили по житлових будинках в Одесі 18 листопада. Відомо про загиблих та поранених.

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