Частина Одеси завтра залишиться без води: у чому причина

В Одесі завтра тимчасово відключать воду у частині Приморського району через аварійні ремонтні роботи. Паралельно місто долає наслідки останніх обстрілів: комунальні служби відновлюють енергопостачання, розгорнуто пункти обігріву та гарячого харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфоксводоканал" , голову Одеської ОВА Олега Кіпера та мера Одеси Геннадія Труханова.

Відключення води у Приморському районі

21 листопада 2024 року в Одесі заплановано аварійне відключення води в частині Приморського району. З 09:30 до 23:50 буде припинено водопостачання на таких вулицях:

пров. Валерія Лобановського (Матросова),

Семінарська,

пр-т Шевченка,

вул. Решата Аметова (Романа Кармена),

Незалежності (Армійська),

пров. Шампанський,

проспект Лесі Українки,

Французький бульвар,

вул. Довженка,

пров. Ботанічний.

Міська влада закликає мешканців заздалегідь запастися водою.

Робота транспорту

Електротранспорт в місті тимчасово не працює. Для перевезення пасажирів організовано автобуси Mercedes, які курсуватимуть за маршрутами:

вул. 28 Бригада (Паустовського)- Пересипські мости,

Свято-Архітектурне - залізничний вокзал.

Фото: одеський міський голова Геннадій Труханов (facebook.com/gtrukhanov)

Наслідки ударів по місту

Ситуація в Одесі залишається напруженою після масованих російських обстрілів:

55 постраждалих , троє з них у вкрай важкому стані.

, троє з них у вкрай важкому стані. Комунальні служби продовжують ліквідацію руйнувань та вивезення уламків.

Для допомоги мешканцям:

пункти обігріву,

місця з гарячим харчуванням,

медичні пункти з психологічною підтримкою.

Юридичні служби оформлюють заяви від постраждалих для отримання компенсації.

Енергопостачання та відновлювальні роботи

Попри значні пошкодження інфраструктури:

Електропостачання відновлено у 6 районах Одеської області .

. В Одесі частково забезпечено водо- та теплопостачання.

674 пункти незламності відкриті для мешканців міста.

відкриті для мешканців міста. Критична інфраструктура та лікарні працюють на генераторах.

Міська влада та комунальні служби працюють у посиленому режимі для стабілізації ситуації. Жителів просять зберігати спокій та слідкувати за офіційними повідомленнями.