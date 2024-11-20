Часть Одессы завтра останется без воды: в чем причина
В Одессе завтра временно отключат воду в части Приморского района из-за аварийных ремонтных работ. Параллельно город ликвидирует последствия последних обстрелов: коммунальные службы возобновляют энергоснабжение, развернуты пункты обогрева и горячего питания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфоксводоканал",главу Одесской ОВА Олега Кипера и мэра Одессы Геннадия Труханова.
Отключение воды в Приморском районе
21 ноября 2024 года в Одессе ожидается аварийное отключение воды в части Приморского района. С 09:30 до 23:50 будет приостановлена подача воды на следующих улицах:
- пров. Валерия Лобановского (Матросова),
- Семинарская,
- пр-т Шевченко,
- ул. Решата Аметова (Романа Кармена),
- Независимости (Армейская),
- пров. Шампанский,
- проспект Леси Украинки,
- Французский бульвар,
- ул. Довженко,
- пров. Ботанический.
Городские власти просят жителей запастись водой заранее.
Работа транспорта
Электротранспорт в городе временно приостановлен. Для перевозки пассажиров организованы автобусы Mercedes, которые курсируют по маршрутам:
- ул. 28 Бригада (Паустовского) - Пересыпские мосты,
- Свято-Архитектурное - ж/д вокзал.
Последствия ударов по городу
Ситуация в Одессе остается напряженной после массированных российских обстрелов:
- 55 пострадавших, трое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии.
- Коммунальные службы продолжают убирать разрушения и вывозить обломки.
Для помощи жителям:
- пункты обогрева,
- места с горячим питанием,
- медицинские пункты с психологической поддержкой.
Юридические службы принимают заявления пострадавших и помогают оформить документы для компенсации ущерба.
Энергоснабжение и восстановительные работы
Инфраструктура города серьезно пострадала,однако:
- Электричество восстановлено в 6 районах Одесской области.
- В самой Одессе частично налажено водо- и теплоснабжение.
- 674 пункта незламности открыты для жителей города.
- Объекты критической инфраструктуры и больницы работают на генераторах.
Власти и коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме, чтобы стабилизировать ситуацию. Жителей просят сохранять спокойствие и следить за обновлениями.
Напомним,что РФ в воскресенье, 17 ноября, атаковали Одессу и область. В результате обстрела повреждена энергетическая инфраструктура.
Кроме того,российские войска ударили по жилым домам в Одессе 18 ноября. Известно о погибших и раненых.