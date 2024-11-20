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Часть Одессы завтра останется без воды: в чем причина

Одесса, Среда 20 ноября 2024 13:54
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Часть Одессы завтра останется без воды: в чем причина Фото: улицы Одессы без водоснабжения из-за ремонтных работ (facebook.com.OdesaOperaBallet)
Автор: Владислава Ткаченко

В Одессе завтра временно отключат воду в части Приморского района из-за аварийных ремонтных работ. Параллельно город ликвидирует последствия последних обстрелов: коммунальные службы возобновляют энергоснабжение, развернуты пункты обогрева и горячего питания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфоксводоканал",главу Одесской ОВА Олега Кипера и мэра Одессы Геннадия Труханова.

Отключение воды в Приморском районе

21 ноября 2024 года в Одессе ожидается аварийное отключение воды в части Приморского района. С 09:30 до 23:50 будет приостановлена подача воды на следующих улицах:

  • пров. Валерия Лобановского (Матросова),
  • Семинарская,
  • пр-т Шевченко,
  • ул. Решата Аметова (Романа Кармена),
  • Независимости (Армейская),
  • пров. Шампанский,
  • проспект Леси Украинки,
  • Французский бульвар,
  • ул. Довженко,
  • пров. Ботанический.

Городские власти просят жителей запастись водой заранее.

Работа транспорта

Электротранспорт в городе временно приостановлен. Для перевозки пассажиров организованы автобусы Mercedes, которые курсируют по маршрутам:

  • ул. 28 Бригада (Паустовского) - Пересыпские мосты,
  • Свято-Архитектурное - ж/д вокзал.
Фото: одесский городской голова Геннадий Труханов (facebook.com/gtrukhanov)

Последствия ударов по городу

Ситуация в Одессе остается напряженной после массированных российских обстрелов:

  • 55 пострадавших, трое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии.
  • Коммунальные службы продолжают убирать разрушения и вывозить обломки.

Для помощи жителям:

  • пункты обогрева,
  • места с горячим питанием,
  • медицинские пункты с психологической поддержкой.

Юридические службы принимают заявления пострадавших и помогают оформить документы для компенсации ущерба.

Энергоснабжение и восстановительные работы

Инфраструктура города серьезно пострадала,однако:

  • Электричество восстановлено в 6 районах Одесской области.
  • В самой Одессе частично налажено водо- и теплоснабжение.
  • 674 пункта незламности открыты для жителей города.
  • Объекты критической инфраструктуры и больницы работают на генераторах.

Власти и коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме, чтобы стабилизировать ситуацию. Жителей просят сохранять спокойствие и следить за обновлениями.

Напомним,что РФ в воскресенье, 17 ноября, атаковали Одессу и область. В результате обстрела повреждена энергетическая инфраструктура.

Кроме того,российские войска ударили по жилым домам в Одессе 18 ноября. Известно о погибших и раненых.

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