Часть Одессы завтра останется без воды: в чем причина

В Одессе завтра временно отключат воду в части Приморского района из-за аварийных ремонтных работ. Параллельно город ликвидирует последствия последних обстрелов: коммунальные службы возобновляют энергоснабжение, развернуты пункты обогрева и горячего питания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфоксводоканал" ,главу Одесской ОВА Олега Кипера и мэра Одессы Геннадия Труханова.

Отключение воды в Приморском районе

21 ноября 2024 года в Одессе ожидается аварийное отключение воды в части Приморского района. С 09:30 до 23:50 будет приостановлена подача воды на следующих улицах:

пров. Валерия Лобановского (Матросова),

Семинарская,

пр-т Шевченко,

ул. Решата Аметова (Романа Кармена),

Независимости (Армейская),

пров. Шампанский,

проспект Леси Украинки,

Французский бульвар,

ул. Довженко,

пров. Ботанический.

Городские власти просят жителей запастись водой заранее.

Работа транспорта

Электротранспорт в городе временно приостановлен. Для перевозки пассажиров организованы автобусы Mercedes, которые курсируют по маршрутам:

ул. 28 Бригада (Паустовского) - Пересыпские мосты,

Свято-Архитектурное - ж/д вокзал.

Фото: одесский городской голова Геннадий Труханов (facebook.com/gtrukhanov)

Последствия ударов по городу

Ситуация в Одессе остается напряженной после массированных российских обстрелов:

55 пострадавших , трое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии.

, трое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Коммунальные службы продолжают убирать разрушения и вывозить обломки.

Для помощи жителям:

пункты обогрева,

места с горячим питанием,

медицинские пункты с психологической поддержкой.

Юридические службы принимают заявления пострадавших и помогают оформить документы для компенсации ущерба.

Энергоснабжение и восстановительные работы

Инфраструктура города серьезно пострадала,однако:

Электричество восстановлено в 6 районах Одесской области .

. В самой Одессе частично налажено водо- и теплоснабжение.

674 пункта незламности открыты для жителей города.

открыты для жителей города. Объекты критической инфраструктуры и больницы работают на генераторах.

Власти и коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме, чтобы стабилизировать ситуацию. Жителей просят сохранять спокойствие и следить за обновлениями.