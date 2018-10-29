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Железнодорожный экспресс в аэропорт "Борисполь" начнет курсировать до декабря, - МИУ

Новости » Общество    29.10.2018 - 13:54
Фото: Владимир Омелян (РБК-Украина, Виталий Носач)
Фото: Владимир Омелян (РБК-Украина, Виталий Носач)

В МИУ заявили, что экспресс - самый дешевый способ добраться до аэропорта "Борисполь"

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что железнодорожный экспресс из Киева в международный аэропорт "Борисполь" начать курсирование до конца ноября текущего года. Об этом он сказал журналистам в рамках визита делегации 12 американских компаний в Украине, передает РБК-Украина, ссылаясь на "Укринформ".

По словам министра, необходимо еще решить вопрос пешеходного перехода от железнодорожной станции в аэропорту "Борисполь" до самого терминала D.

"Полностью функционирование начнется до конца ноября. Сейчас основные работы уже завершены, еще есть вопрос пешеходного перехода от железнодорожной станции в аэропорту "Борисполь" до самого терминала D", - отметил глава МИУ.

По его словам, в министерстве ориентируются на цену в 80 гривен за билет.

"На самом деле, это самый дешевый способ добраться до аэропорта "Борисполь". Мы верим, что со временем количество поездов будет увеличено, и мы будем ориентироваться на сам спрос", - добавил Омелян.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что строительство железной дороги и запуск экспресса с железнодорожного вокзала Киева в аэропорт "Борисполь" обошлись в 580 млн гривен.

Как писало РБК-Украина ранее, "Укрзализныця" завершила строительство эстакады через трассу Киев-Харьков для экспресса в "Борисполь". На данный момент продолжается строительство и обустройство железнодорожной станции "Борисполь-аэропорт".

С сентября на вокзале в столице проходила реконструкция платформы, с которой будут курсировать экспрессы в "Борисполь". Также сообщалось, что УЗ уже подготовила 5 рельсовых автобусов.

Гройсман назвал стоимость запуска экспресса в аэропорт "Борисполь" УЗ утвердила название ж/д станции, которая строится возле аэропорта "Борисполь"
Новости Украины БориспольаэропортВладимир Омелян
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