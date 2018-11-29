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Появилось расписание движения экспрессов в аэропорт "Борисполь"

Новости » Транспорт    29.11.2018 - 13:11
Появилось расписание движения экспрессов в аэропорт "Борисполь"
Фото: Центральный вокзал Киева (cfts.org.ua)

Время в дороге составит около 40 минут

"Укрзализныця" показала расписание движения экспресса, который будет курсировать между киевским вокзалом и аэропортом "Борисполь". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центр транспортных стратегий".

График движения вывесили в западном переходе Центрального железнодорожного вокзала Киева.

Так, из расписания понятно, что поезд не будет делать остановку на станции "Выдубичи", как это обещали ранее. Экспресс будет двигаться по маршруту Киев-Пассажирский - Дарница - Борисполь-аэропорт. Время в дороге составит около 40 минут.

Со станции "Киев-Пассажирский" поезда будут отправляться, начиная с 00:08. К 6:00 интервал отправления составит примерно 1 час. Начиная с 6:00 и до 9:58 экспрессы будут курсировать каждые 30-40 минут. К 17:54 интервал составит около 1 часа, потом до 21:59 - 20-45 минут, последний рейс экспресса с вокзала будет выполняться в 22:52.

Из Борисполя первый поезд будет отправляться с 00:48 с интервалом около 1 часа до 6:43, затем до 10:50 - с интервалом 25-45 минут, до 18:34 - около 1 часа, до 21:55 - 30- 40 минут, потом интервал составит около 70 и 40 минут (последний рейкобус по расписанию в 23:47).

Появилось расписание движения экспрессов в аэропорт &quot;Борисполь&quot;Фото: график движения (cfts.org.ru)

Ранее генеральный директор аэропорта Павел Рябикин в интервью'ю РБК-Украина сообщил о том, что железнодорожный экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" будет круглосуточным.

РБК-Украина сообщало, что на железнодорожной станции "Борисполь-аэропорт" почти полностью достроили крытый переход между станцией и терминалом D. таким образом был решен вопрос относительно жалоб пассажиров на то, что платформа расположена не внутри терминала.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, строительство железной дороги и запуск экспресса с железнодорожного вокзала Киева в аэропорт "Борисполь" обошлись в 580 млн гривен.

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