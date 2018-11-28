В "Борисполе" достраивают крытый переход от железнодорожных платформ к терминалу D

Фото: железнодорожная станция "Борисполь-аэропорт" (facebook.com/ivan.lyakh)

На станции уже развесили информационные таблички для пассажиров

На железнодорожной станции "Борисполь-аэропорт" почти полностью достроили крытый переход между станцией и терминалом D. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр транспортных стратегий.

Как отмечается, таким образом был решен вопрос относительно жалоб пассажиров из-за того, что платформа расположена не внутри терминала.

"Пассажиры в сети много возмущались по поводу расположения платформы не внутри терминала и риска намокнуть во время дождя, добираясь к или стоя на платформе. Вопрос можно считать закрытым", - заявил руководитель правового департамента в ДТЭК ВИЭ Иван Лях.

Кроме того, на железнодорожной станции уже появились информационные таблички для пассажиров, которые указывают на направление движения к поездам и терминала.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 18 ноября были установлены только арки перехода без соответствующего накрытия.

Фото: вид железнодорожной станции по состоянию на 27 ноября (facebook.com/ivan.lyakh)

В октябре "Укрзализныця" закончила процедуру официального утверждения названия железнодорожной станции, которая строится возле аэропорта. Она будет называться "Борисполь-аэропорт".

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян объявил, что железнодорожный экспресс в аэропорт "Борисполь" начнет курсировать до декабря.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, строительство железной дороги и запуск экспресса с железнодорожного вокзала Киева в аэропорт "Борисполь" обошлись в 580 млн гривен.

Ранее генеральный директор аэропорта Павел Рябикин в интервью РБК-Украина сообщил о том, что железнодорожный экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" будет круглосуточным.