Гройсман назвал стоимость запуска экспресса в аэропорт "Борисполь"

Фото: рельсобус в аэропорт "Борисполь" (twitter.com/VGroysman)

Экспресс в аэропорт "Борисполь" обошелся в 580 млн гривен

Строительство железной дороги и запуск экспресса с железнодорожного вокзала Киева в аэропорт "Борисполь" обошлись в 580 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Владимира Гройсмана.

По словам Гройсмана, проект экспресса стоил около 580 млн гривен. Он также сравнил стоимость с нереализованным проектом "Воздушный экспресс", который оценивался в 3,2 млрд гривен.

Гройсман отметил, что добраться с киевского вокзала в аэропорт можно будет за 35 минут, стоимость проезда составит 80 гривен. Он также добавил, что экспресс начнет работать в ноябре.

Проект коштував близько 580 млн грн. Зекономили на закупівлях і ефективно використали наявний бюджетний ресурс. Для порівняння: кошторис сумнозвісного «Повітряного експресу» в 2010 році складав 3,2 млрд грн. pic.twitter.com/ILVvinczT1 — Volodymyr Groysman (@VGroysman) October 25, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" завершила строительство эстакады через трассу Киев-Харьков для экспресса в "Борисполь". На данный момент продолжается строительство и обустройство железнодорожной станции "Борисполь-аэропорт".

Отметим, с сентября на вокзале в Киеве проходила реконструкция платформы, с которой будут курсировать экспрессы в "Борисполь". Также сообщалось, что УЗ уже подготовила 5 рельсовых автобусов.