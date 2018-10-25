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Гройсман назвал стоимость запуска экспресса в аэропорт "Борисполь"

Новости » Общество    25.10.2018 - 11:22
Фото: рельсобус в аэропорт "Борисполь" (twitter.com/VGroysman)
Фото: рельсобус в аэропорт "Борисполь" (twitter.com/VGroysman)

Экспресс в аэропорт "Борисполь" обошелся в 580 млн гривен        

Строительство железной дороги и запуск экспресса с железнодорожного вокзала Киева в аэропорт "Борисполь" обошлись в 580 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Владимира Гройсмана.

По словам Гройсмана, проект экспресса стоил около 580 млн гривен. Он также сравнил стоимость с нереализованным проектом "Воздушный экспресс", который оценивался в 3,2 млрд гривен.

Гройсман отметил, что добраться с киевского вокзала в аэропорт можно будет за 35 минут, стоимость проезда составит 80 гривен. Он также добавил, что экспресс начнет работать в ноябре.

 

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" завершила строительство эстакады через трассу Киев-Харьков для экспресса в "Борисполь". На данный момент продолжается строительство и обустройство железнодорожной станции "Борисполь-аэропорт".

Отметим, с сентября на вокзале в Киеве проходила реконструкция платформы, с которой будут курсировать экспрессы в "Борисполь". Также сообщалось, что УЗ уже подготовила 5 рельсовых автобусов.

 

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Новости Украины поездБориспольаэропорт
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