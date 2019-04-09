Кабмин завтра рассмотрит увольнение Степанова

Правительство в среду на заседании рассмотрит обращение президента Украины об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал журналистам в Днепре.

По словам Гроймана, обращение президента уже поступило в Кабмин.

"Обращение от президента официально поступило в правительство сегодня, и правительство его завтра будет рассматривать", - сказал Гройсман.

Ранее РБК-Украина писало, что в избирательном штабе Петра Порошенко не исключают, что Кабмин в среду, 10 апреля, может подать представление главе государства на увольнение председателя Одесской областной государственной администрации (ОГА) Максима Степанова.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко отстранил главу Одесской областной государственной администрации Максима Степанова своим указом от 6 апреля. Другим указом Порошенко назначил временно исполняющим обязанности главы Одесской ОГА Сергея Паращенко. Ранее Паращенко представлял интересы БПП в Одесском областном совете.

Максим Степанов назвал указ об отстранение его с должности главы Одесской ОГА является превышением президентских полномочий, назвав указ "очень странным".