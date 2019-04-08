Кабмин в среду подаст президенту указ об увольнении Максима Степанкова, - штаб Порошенко

Фото: Олег Медведев (УНИАН)

Указ об увольнении может быть подписан только после того, как будет соответствующее представление Кабинета министров

В избирательном штабе Петра Порошенко не исключают, что Кабмин в среду, 10 апреля, может подать представление главе государства на увольнении председателя Одесской областной государственной администрации (ОГА) Максима Степанова. Об этом заявил спикер избирательного штаба Олег Медведев во время брифинга в Киеве.

Как отметил спикер избирательного штаба, указ об увольнении Максима Степанкова не подписан. Указ об увольнении может быть подписан только после того, как будет соответствующее представление Кабинета министров.

Кроме того, Олег Медведев отметил, что у Максима Степанова есть право дискутировать с президентом и критиковать его решения.

При этом Медведев подчеркнул, что комментарий по поводу этой ситуации не входит в его компетенцию, поскольку он не является спикером Администрации президента.

Как ранее сообщало РБК-Украина, на сайте Администрации президента опубликована датированы 6 апреля указы главы государства №107/2019 и №108/2019, согласно которым Петр Порошенко отстранил Максима Степанова с должности председателя Одесской ОГА и временно возложил выполнение обязанностей председателя обладминистрации на первого заместителя руководителя облгосадминистрации Сергея Паращенка.

Максим Степанов назвал указ об отстранение его с должности главы Одесской ОГА является превышением президентских полномочий. Также он отметил, что указ об отстранении "очень странным" и считает, что этот документ не имеет ничего общего с законодательством.