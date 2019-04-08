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Степанов назвал указ Порошенко превышением его полномочий

Новости » Политика    08.04.2019 - 13:42
Степанов назвал указ Порошенко превышением его полномочий
Фото: Максим Степанов (УНИАН)

Степанов считает, что указ об отстранении "не имеет ничего общего с законодательством"

Указ президента Петра Порошенко об отстранении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации (ОГА) является превышением президентских полномочий. Об этом Степанов заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Степанов, в частности, прокомментировал информации о том, что он якобы подал заявление об увольнении.

"Глава Одесской ОГА перед вами, он никаких заявлений не писал и писать не планирует", - сказал Степанов и добавил, что ему предлагали написать заявление еще в пятницу, но он отказался.

Кроме того, он назвал указ об отстранении "очень странным" и считает, что этот документ не имеет ничего общего с законодательством.

"Появился указ об отстранении от должности. Очень странный документ, который, по моему убеждению и по убеждению юристов, не имеет ничего общего с законодательством Украины. Он вышел за полномочия президента, записанные в Конституции", - добавил Степанов.

Отметим, сегодня появился указ об отстранении Степанова и назначении Сергея Паращенко временно исполняющим обязанности главы Одесской ОГА.

Напомним, вчера источники РБК-Украина в администрации президента сообщили, что Порошенко принял решение уволить Степанова. Ожидалось, что распоряжение могло быть опубликовано в среду после заседания Кабинета министров, который подал бы соответствующее представление, так как президент не может уволить главу ОГА без решения правительства.

Кроме того, в материале "Работа над ошибками: как Петр Порошенко готовится ко второму туру президентских выборов" РБК-Украина писало, что после первого тура ожидается увольнение глав еще нескольких ОГА.

 

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