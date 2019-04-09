Кабмін завтра розгляне звільнення Степанова

Уряд у середу на засіданні розгляне звернення президента України про звільнення Максима Степанова з посади голови Одеської обласної державної адміністрації. Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сказав журналістам у Дніпрі.

За словами Гроймана, звернення президента вже надійшло в Кабмін.

"Звернення від президента офіційно надійшло в уряд, і уряд його завтра буде розглядати", - сказав Гройсман.

Раніше РБК-Україна писало, що у виборчому штабі Петра Порошенко не виключає, що Кабмін у середу, 10 квітня, може подати подання главі держави на звільнення голови Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) Максима Степанова.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко усунув главу Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова своїм указом від 6 квітня. Іншим указом Порошенко призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Одеської ОДА Сергія Паращенка. Раніше Паращенко представляв інтереси БПП в Одеській обласній раді.

Максим Степанов назвав указ про відсторонення його з посади голови Одеської ОДА є перевищенням президентських повноважень, назвавши указ "дуже дивним".