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Порошенко намерен уволить главу Одесской ОГА

Новости » Политика    07.04.2019 - 18:38
Порошенко намерен уволить главу Одесской ОГА
Фото: Максим Степанов (facebook.com StepanovMV)

Об увольнении может быть объявлено 10 апреля

Президент Украины Петр Порошенко принял решение об увольнении главы Одесской областной администрации Максима Степанова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в администрации президента.

Сообщается, что распоряжение об увольнении Степанова может быть опубликовано в среду, 10 апреля, после заседания Кабинета министров, который должен будет сделать соответствующее представление, так как президент не может произвести увольнение главы ОГА без решение правительства.

Отметим, что Максим Степанов занимал должность губернатора Одесской области с января 2017 года. До этого он 5 лет работал в государственном предприятии "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг".

Ранее РБК-Украина сообщало, что председатель Херсонской ОГА написал заявление об увольнении. В заявлении Гордеева написано, что он просит президента Украины уволить его с занимаемой должности по собственному желанию.

Напомним, что Степанов настаивает на уголовных делах в отношении фальсификаторов выборов. Глава Одесской ОГА Максим Степанов отреагировал на заявления правоохранителей по поводу подкупа избирателей, призвав открывать уголовные дела, если такие факты фиксируются в Одесской области.

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