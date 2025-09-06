Заволоділи землею на 160 млн: екс-нардепу від "Партії регіонів" оголосили підозру

Колишній народний депутат від "Партії регіонів" зі спільниками підозрюються у привласненні 18 га земель державної власності на понад 160 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram САП.

НАБУ та САП викрили схему заволодіння та подальшої легалізації 18 га землі державної власності ринковою вартістю понад 160 млн грн.

Деталі схеми

За даними слідства, до реалізації оборудки причетні колишній нардеп від "Партії регіонів" та підконтрольні йому дві особи, столична забудовниця, а також екс-керівник обласного управління Держгеокадастру України.

Навесні 2021 року, під час корпоративного конфлікту між екс-нардепом та забудовницею за контроль над розташованим в передмісті Києва гуртовим ринком сільськогосподарської продукції, в останньої виник умисел щодо виведення активів ринку на підконтрольних юридичних та фізичних осіб.

За допомогою чиновників Держгеокадастру у Київській області вказану земельну ділянку передали в оренду товариству забудовниці.

Після цього керівник товариства відмовився від частини отриманої в оренду землі на користь 9 визначених осіб. Згодом зазначені земельні ділянки продано трьом товариствам, пов’язаним із забудовницею.

Зв'язок екс-нардепа та забудовниці

В процесі врегулювання конфлікту забудовниця та екс-нардеп підписали меморандум щодо спільного використання земельного масиву, зокрема для забудови. А у вересні 2021 року довірена особа екс-обранця увійшла до складу бенефіціарів товариств-власників земельних ділянок.

Подальшому розпорядженню землею завадив арешт, накладений за клопотанням прокурорів САП.