ua en ru
Сб, 06 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Завладели землей на 160 млн: экс-нардепу от "Партии регионов" объявили подозрение

Суббота 06 сентября 2025 11:27
UA EN RU
Завладели землей на 160 млн: экс-нардепу от "Партии регионов" объявили подозрение Фото: экс-нардепу от "Партии регионов" объявили подозрение (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Бывший народный депутат от "Партии регионов" с сообщниками подозреваются в присвоении 18 га земель государственной собственности на более 160 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram САП.

НАБУ и САП разоблачили схему завладения и дальнейшей легализации 18 га земли государственной собственности рыночной стоимостью более 160 млн грн.

Детали схемы

По данным следствия, к реализации сделки причастны бывший нардеп от "Партии регионов" и подконтрольные ему два человека, столичная застройщица, а также экс-руководитель областного управления Госгеокадастра Украины.

Весной 2021 года, во время корпоративного конфликта между экс-нардепом и застройщицей за контроль над расположенным в пригороде Киева оптовым рынком сельскохозяйственной продукции, у последней возник умысел по выводу активов рынка на подконтрольных юридических и физических лиц.

С помощью чиновников Госгеокадастра в Киевской области указанный земельный участок передали в аренду обществу застройщицы.

После этого руководитель общества отказался от части полученной в аренду земли в пользу 9 определенных лиц. Впоследствии указанные земельные участки проданы трем обществам, связанным с застройщицей.

Связь экс-нардепа и застройщицы

В процессе урегулирования конфликта застройщица и экс-нардеп подписали меморандум о совместном использовании земельного массива, в частности для застройки. А в сентябре 2021 года доверенное лицо экс-избранника вошло в состав бенефициаров обществ-владельцев земельных участков.

Дальнейшему распоряжению землей помешал арест, наложенный по ходатайству прокуроров САП.

Ранее в САП сообщили, что украинские правоохранители открыли около 700 уголовных производств против топ-чиновников. Еще 300 дел находятся на разных стадиях в судах.

В частности, в начале сентября руководительнице коммунального предприятия "Международный аэропорт Одесса" сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Следствие считает, что ее действия повлекли убытки общине на более 15 млн гривен.

Также ранее стало известно, что 5 сентября Украина впервые в истории смогла вернуть из-за границы деньги, которые были украдены в результате коррупционной схемы. Вернуть удалось 3,3 млн евро (примерно 163 млн гривен).

Читайте РБК-Украина в Google News
САП НАБУ Партия регионов
Новости
Зеленский в Париже, Путин в Китае - главное о переговорах за неделю
Зеленский в Париже, Путин в Китае - главное о переговорах за неделю
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России