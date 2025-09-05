Україна вперше повернула з-за кордону вкрадені корупціонерами гроші, - НАБУ
Україна вперше в історії змогла повернути з-за кордону гроші, які були вкрадені внаслідок корупційної схеми. Повернути вдалося 3,3 мільйона євро (приблизно 163 мільйони гривень).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).
До державного бюджету надійдуть 3,377 мільйона євро від французької компанії, яка фігурувала у справі щодо зловживань на державному підприємстві "Поліграфкомбінат "Україна".
"Це перша в історії антикорупційних органів компенсація, яку сплатить іноземний суб'єкт. Угоду з компанією уклала Національна фінансова прокуратура Франції 8 липня, а 3 вересня її затвердив суд у Парижі", - сказано у повідомленні.
Слідство встановило, що державне підприємство через естонську компанію-"прокладку" закуповувало у французької компанії матеріали за завищеними цінами. Колишній директор "Поліграфкомбінату" отримав за це неправомірну вигоду, причому не в грошовому еквіваленті - а у вигляді авторських прав на дизайни захисних елементів документів.
Підозрюваними у провадженні загалом були вісім осіб. Розслідування велося за участі НАБУ, САП, правоохоронців Франції та Естонії під егідою Євроюсту. Завдяки цьому вдалося реалізувати можливість повернути в Україну вкрадені гроші.
Інші справи НАБУ
Нагадаємо, нещодавно колишній начальник департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Ілля Вітюк отримав підозру в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.
Водночас сьогодні, 5 вересня, про підозру у зловживанні службовим становищем повідомили керівниці комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Одеса".
Також 5 вересня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для посадовця Міністерства оборони, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди від забудовника.