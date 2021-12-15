Завоевала все "золото": украинка стала абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике
Спортсменка из Украины Алина Марущак стала абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике. Девушка завоевала все золотые медали.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики.
Спортсменка отличилась:
- золотом в рывке;
- золотом в толчке;
- золотом в сумме двоеборья.
"В столице Узбекистана, Ташкенте, в весовой категории до 81 кг в тяжелой борьбе Алина подарила болельщикам настоящий праздник и с суммой двоеборья 248 кг оставила позади своих соперниц", - пишет пресс-служба.
Фото: Алина Маращак, абсолютная чемпионка мира по тяжелой атлетике (facebook.com/uwf.net.ua)
Напомним, РБК-Украина также писало о том, что тяжелоатлетка из Украины Мария Гангур стала чемпионкой мира в рывке.
В частности, отличились золотом по прыжкам в воду - юные спортсмены из Украины Алексей Середа и Ксения Байло.