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Завоевала все "золото": украинка стала абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике

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Среда 15 декабря 2021 17:39
Завоевала все "золото": украинка стала абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике Фото: Алина Маращак, абсолютная чемпионка мира по тяжелой атлетике (facebook.com/uwf.net.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Спортсменка из Украины Алина Марущак стала абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике. Девушка завоевала все золотые медали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики.

Спортсменка отличилась:

  • золотом в рывке;
  • золотом в толчке;
  • золотом в сумме двоеборья.

"В столице Узбекистана, Ташкенте, в весовой категории до 81 кг в тяжелой борьбе Алина подарила болельщикам настоящий праздник и с суммой двоеборья 248 кг оставила позади своих соперниц", - пишет пресс-служба.

Фото: Алина Маращак, абсолютная чемпионка мира по тяжелой атлетике (facebook.com/uwf.net.ua)

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что тяжелоатлетка из Украины Мария Гангур стала чемпионкой мира в рывке.

В частности, отличились золотом по прыжкам в воду - юные спортсмены из Украины Алексей Середа и Ксения Байло.

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