Здобула усе "золото": українка стала абсолютною чемпіонкою світу з важкої атлетики
Фото: Аліна Маращак, абсолютна чемпіонка світу з важкої атлетики (facebook.com/uwf.net.ua)
Спортсменка з України Аліна Марущак стала абсолютною чемпіонкою світу з важкої атлетики. Дівчина здобула усі золоті медалі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Федерації важкої атлетики.
Спортсменка відзначилась:
- золотом в ривку;
- золотом в поштовху;
- золотом в сумі двоборства.
"В столиці Узбекистану, Ташкенті, у ваговій категорії до 81 кг у важкій боротьбі Аліна подарувала вболівальникам справжнє свято і з сумою двоборства 248 кг залишила позаду своїх суперниць", - пише пресслужба.
Фото: Аліна Маращак, абсолютна чемпіонка світу з важкої атлетики (facebook.com/uwf.net.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що важкоатлетка з України Марія Гангур стала чемпіонкою світу у ривку.
Зокрема, відзначились золотом зі стрибків у воду - юні спортсмени з України Олексій Середа та Ксенія Байло.